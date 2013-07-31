الحلقة (21) من "محال": "طارق" يطلق "حياة".. و"سعاد" تحمل من "سلمان"

كتب : روان مسعد الأربعاء 31-07-2013 16:40

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "محال" الخليجي، أن كاد عمرو زوج صديقة ريم أن يقتل ابنته عندما سألت عن والدتها.

وبدأت ميس تمل من زواجها وشعرت بأن حياتها لم تتغير قبل الزواج مثل بعده، وحاولت مناقشة سالم في هذا الأمر لكنهما لم يصلا لحل ما أثار اضطرابات في علاقتهما.

ذهبت سعاد لتحليل نتيجة الحمل، فوجدت نفسها حاملًا من سلمان، وبدأ سلمان في تذكر الكثير من مواقف حياته، على الجانب الآخر أخذ طارق يفتش في أغراض حياة وعرف سبب رفضها إجراء فحوصات طبية كي تحمل، وهو أنها تأخذ حبوب لمنع الحمل.

عند ذهاب حياة لمنزلها واجهها زوجها بأنه عرف أنها تأخذ حبوب منع الحمل ولم تنكر بل قالت إنه السبب لأنه ضربها، ثم تشاجرا وطلقها.

المسلسل الخليجي "محال" من بطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.