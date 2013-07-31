الحلقة (21) من "حكاية حياة": "حياة" تكشف لـ"أدهم" أنها والدته وليست "ندى"

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 31-07-2013 16:41

تتزايد وتيرة الأحداث في الحلقة (21) من مسلسل "حكاية حياة"، حيث يعرف أدهم حقيقة أن حياة هي والدته وليست ندى، حيث تقوم حياة بطلب أصدقاء أدهم للعشاء ولكن حين يعلم أدهم بذلك يقرر الذهاب إلى حياة محاولاً الاعتداء عليها وهنا تقوم حياة بضربه والاعتراف له بأنها أمه.

يصاب أدهم بحالة من الذهول لما سمعه ولكن حياة تؤكد له صحة ذلك من خلال الحديث عن الرسائل التي كانت ترسلها له أثناء تواجدها في المصحة النفسية.

يذهب أدهم إلى نجوى لسؤالها عن والدته الحقيقة، وهنا تعترف له نجوى بأن حياة هي والدته وليست ندى.

يذهب أدهم مجدداً لحياة ويدخلان سوياً في حالة من البكاء، ويقرر أدهم أن يعيش مع حياة في المنزل، ولكنه يلومها لعدم كشفها للحقيقة منذ أن التقيا.

بينما تطلب ندي من يوسف أن يعمل على استعادة أموالها من حياة والسعي لإطلاقها منه.