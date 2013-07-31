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الحلقة (20) من "قمر الشام": المعلم "شهران" يعفو عن "أبو يوسف".. ويشارك "مأمون" في تجارته

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الحلقة (20) من "قمر الشام": المعلم "شهران" يعفو عن "أبو يوسف".. ويشارك "مأمون" في تجارته الحلقة (20) من "قمر الشام": المعلم "شهران" يعفو عن "أبو يوسف".. ويشارك "مأمون" في تجارته

كتب : مروة مدحت الأربعاء 31-07-2013 16:46

تبدأ أحداث الحلقة (20) من مسلسل "قمر الشام"، بذهاب مرزوق إلى الصحراء لدفن الأموال التي سرقها له نذير من محل "أبو عبده" بينما يراه كوكيه من بعيد، وتبدأ زفة أبو يوسف في الحارة لفصح ما فعله، تمهيدا لطرده من الحارة، ويخبر مرزوق المعلم "أبو عبده" أن محله احترق.

ويتذكر أبو يوسف كل ما فعله في شهران وتحذير الزعيم أبو حمزة له، ويتذكر شهران طلب شقيقته أم جمال منه ألا يؤذي أبو يوسف لأن لديه أطفال، ويتحدث شهران إلى أهل الحارة معلنًا أنه يعفو عن أبو يوسف ويبريه من تهمة قتل أخيه صبحي، ويأمر الزعيم أبو حمزة بفتح بابا الحارة.

يسأل أبو حمزة نذير عما كان يفعله خارج الحارة، ويعود أبو يوسف إلى عائلته ومنزله، بينما يذهب المعلم شهران لزيارة قبر أخيه صبحي، ويبحث نذير عن الذهب الذي دفنه في الأرض، ويخبر المعلم شهران شقيقته أم جمال رغبته في مشاركة مأمون في أعماله كلها.

يطلب أبو عبده من مرزوق أن يذهب إلى الحارة ويدخل لمنزله، ليحصل له كل ما في المنزل من أموال، بينما يطلب الزعيم أبو حمزة من "الدز" أن يراقب نذير، ويسرق مرزوق أموال أبو عبده، ويتفقد المعلم شهران ومأمون المحلات الخاصة بهم، ويذهب مرزوق إلى نذير في المحل ويراه "الدز" فيتبعه.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي، وإخراج مروان بركات.

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