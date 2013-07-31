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الحلقة (21) من "اسم مؤقت": "محي الدين فؤاد" اسم خامس يظهر لـ"يوسف"

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الحلقة (21) من "اسم مؤقت": "محي الدين فؤاد" اسم خامس يظهر لـ"يوسف" الحلقة (21) من "اسم مؤقت": "محي الدين فؤاد" اسم خامس يظهر لـ"يوسف"

كتب : روان مسعد الأربعاء 31-07-2013 16:48

شهدت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "اسم مؤقت"، حديث "ميشا" مع هالة حول يوسف، وقال لها إنه سجن في قضية قتل خطأ لمدة 15 سنة، لكنه خرج دون سبب معلوم قبل المدة المحددة.

فيما نام يوسف وحلم بأنه تربى مع ميشا في ملجأ للأيتام وكان يأخذ حقه ممن يضايقونه، وكانت سهير والدته هي مشرفة الملجأ وتدعى سناء.

أفاق يوسف من نومه وذهب للبحث عن الورقة التي كتب بها جونيور رقم شاسيه سيارة الداخلية المسروقة وتوجه بها إلى عم هالة بمصاحبة ضيف وأيمن، وكان عم هالة في هذا الوقت مع حسام يروي له قصة تنظيم صغير داخل جهاز الشرطة بدأ في الثمانينات، أنسبت له كثير من الجرائم لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك فقيدت ضد مجهول.

ذهب يوسف لميشا وذلك أثناء حكي أيمن لعم هالة عن محي الدين فؤاد شخصية يوسف الخامسة التي ظهرت في حلمه، كان فيها ضابط سابق بالداخلية، فيما روى ميشا ليوسف تفاصيل من حياته قبل 10 سنين، وتذكر يوسف كل تلك التفاصيل عندما كان مسجونا وكانت أول مقابلة له مع رفيق.

بات يوسف ليلته مع ميشا بمنزله، وأثناء رواح هالة مع ضيف خطفا بواسطة مجهولين.

اتفق رشيد علام مع رأفت الراوي ومجدي عبدالعزيز على إقامة مناظرة بينهما، على أن يفضح مجدي رأفت بالأوراق التي حصل عليها من نسمة. وذلك بالتزامن مع قرار رأفت الراوي مصارحة الرأي العام بكل الحقائق التي حدثت.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل، وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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