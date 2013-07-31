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الحلقة (21) من "آسيا": "فارس" يقتل "فلاديمير"

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الحلقة (21) من "آسيا": "فارس" يقتل "فلاديمير" الحلقة (21) من "آسيا": "فارس" يقتل "فلاديمير"

كتب : ندى سامي الأربعاء 31-07-2013 16:49

دارت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "آسيا"، حول مشاجرة بين فارس وفلاديمير، بسبب اختفاء شاهندا، حيث ظن فارس أن فلاديمير وراء اختفاء شاهندا، ولكنه أنكر ذلك، فتشاجرا سويا وتبادلا إطلاق النار، فمات فلاديمير بينما أصيب فارس بطلق ناري في قدمه، فحاولت ورد مساعدته حتى صعد إلى غرفته.

اقترحت ورد على فارس أن تطلب طبيبًا لكي يعالجه، ولكنه رفض وطلب منها أن تساعده وتخرج الرصاصة من قدمه، وأن تتصل ببحر وتخبره بموت فلاديمير وأنه يجب أن يسرع ويدفنه في الصحراء حتى لا يعلم الشيخ عبادة وينتقم منه.

بعد أن علمت ورد أن فارس هو من قتل يوسف قررت أن تنتقم منه، واتصلت ببحر وطلبت منه أن يقتل شاهندا بناء على رغبة فارس لأنها خانته وسرقته، ثم أخبرته أنها تعلم أنه وراء موت يوسف وأنها ستنتقم منه، وستسلمه للشيخ عبادة حتى يقتله.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.

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DMC

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