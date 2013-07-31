الحلقة (21) من "تحت الأرض": الشرطة تطارد "كرارة" بعد اكتشاف مكانه عند "البوب"

كتب : الوطن الأربعاء 31-07-2013 16:53

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "تحت الأرض"، تحذير أشرف المحامي، صديق جمال الجبالي، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، من "علي" الذي يجسد شخصيته ياسر المصري، وتهديده بقتله لشكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته.

وذهب "علي" للمطار، ومنع زوجته "منى"، التي تجسد شخصيتها إنجي المقدم، من مرافقة أبيها في رحلة سفره للخارج للعلاج من مرض السرطان، ويأخذها بالقوة، ويختطفها في مكان غير معروف.

واكتشف جمال أن صديقه "علي" على علاقة بنجاة أخت "البوب"، فيواجهها وتعترف له، في نفس الوقت يعلم أخوها "البوب"، ويعتدى عليها بالضرب، ويمنعه جمال من قتلها، ويصرح له أنها متزوجه منه زواجا شرعيا.

الشرطة تطارد جمال وتكتشف مكان اختبائه عند "البوب"، فيهرب مع ابنه "سليم".

المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.