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الحلقة (21) من "عطر الجنة": "منال" تعرف بزواج "بدر" و"مها".. و"مروة" تقدم بلاغًا ضد زوجها

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الحلقة (21) من "عطر الجنة": "منال" تعرف بزواج "بدر" و"مها".. و"مروة" تقدم بلاغًا ضد زوجها الحلقة (21) من "عطر الجنة": "منال" تعرف بزواج "بدر" و"مها".. و"مروة" تقدم بلاغًا ضد زوجها

كتب : ندى سامي منذ 58 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "عطر الجنة"، معرفة منال بزواج بدر من مها ابنه زوجها خليفة، زارت منال مها في منزلها حتى تتعرف عليها وأثناء حديثهما اعترفت لها مها بزواجها من ابن عمها بدر وزوج أختها، فترددت منال إذا تقول لأختها أم لا، وسألت خلفيفة فاقترح عليها أن تؤجل حديثها مع أختها حتى يسأل ابنته.

فحاوات منال أن تتقرب لابنة زوجها مها، وطلبت منها أن تزورهما في المنزل، ولكن تذكرت وجود يوسف في المنزل والذي لا يعرف بوجود أخت له، فطلبت منها أن تؤجل زيارتها حتى يخرج يوسف من المنزل، ولكن يوسف سمع حديثهما في التليفون وظن أنها تخون أبيه، فقرر أن يراقبها ليتأكد من سلوكها.

لم تعد مروة تتحمل عنف زوجها معها، فقدمت محضرا ضده، ثم تنازلت عنه وقررت أن تعود معه إلى المنزل، وتقوم بتمثيل دور الزوجه المطيعة، وتشككه في سلامة عقله حتى يطلقها بإرادته ويطلب منها العودة إلى منزل أهلها.

مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

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