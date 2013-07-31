إسعاد يونس تستعد لتقديم برنامج تلفزيوني بعد العيد

كتب : انتصار حسنى منذ 22 دقيقة

عقدت إسعاد يونس اجتماعا مع شريف الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة ليو ميديا للإنتاج الإعلامي، لمناقشة شكل البرنامج التليفزيوني الجديد الذي سيتم إنتاجه لها وعرضه على إحدى القنوات الفضائية الكبرى المصرية بعد انتهاء إجازة العيد.

وتم في الاجتماع تناول الفورمات الخاصة بالبرنامج، والفكرة التي ستظهر بها إسعاد يونس على الشاشة في أول برنامج تليفزيوني لها.

ورفض شريف الشناوي الحديث عن تفاصيل اللقاء، مؤكدا أنه سيقدم واحدا من أهم البرامج التليفزيونية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيكون الأضخم إنتاجا، بخاصة أن إمكانيات إسعاد يونس كبيرة جدا، وسيكون من السهل الاستفادة منها لأنها تتحدث في الفن والسياسة والاقتصاد ولديها رؤى متميزة.

وأكد الشناوي أنه عندما يتم الاتفاق على اسم البرنامج وفورماته سيتم الإعلان عنه فورا.