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تطبيق مشروع النظافة فى مركز ناصر ببنى سويف

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تطبيق مشروع النظافة فى مركز ناصر ببنى سويف تطبيق مشروع النظافة فى مركز ناصر ببنى سويف

قام العميد أحمد زكى رأفت، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، بجولة ميدانية، لتفقد أعمال النظافة فى مدينة ناصر، ضمن جولات ميدانية تشمل الوحدات المحلية السبع على مستوى المحافظة لمتابعة مشروع النظافة العامة، والذى بدأ تطبيقه فى بنى سويف هذا الأسبوع من خلال برنامج عمل أسبوعى، يشمل تحديد يوم فى الأسبوع لكل مدينة من مدن المحافظة، يتم فيه الاستعانة بمعدات النظافة فى المجالس القروية التابعة للمركز للمساعدة فى عملية نظافة موسعة داخل المدينة طبقا لبرنامج زمنى متفق عليه.

تضمنت الجولة شارع صيدناوى وشارع بورسعيد وشارع شجرة الدر ونظافة مدخل وشوارع قرية الشناوية ورفع القمامة والمخلفات المتواجدة بشارع المركز.

وفى ختام الجولة أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة إدراج إعادة رصف شارع شجرة الدر فى خطة الأعمال الإضافية، وإزالة اللافتات الدعائية والإعلانية فى شارع جمال عبد الناصر وكافة شوارع المدينة مع متابعة النظافة وأعمال الرصف وانتظام المصالح الخاصة بالمواطنين.

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