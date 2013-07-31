خالد صالح: يوم على الانتهاء من تصوير "فرعون".. وسعيد برد فعل الجمهور

كتب : هند سعد الدين منذ 40 دقيقة

صرح الفنان خالد صالح، لـ"الوطن"، بأنه لم يتبقَ إلا يوم واحد على الانتهاء من تصوير مسلسل "فرعون".

وأكد خالد صالح، أن "هذا المسلسل أجهده كثيرا هو وكل فريق العمل بما فيهم المخرج والمؤلف والمنتج ومدير التصوير، خاصة أننا كنا نعمل في ظل ظروف صعبة جدا على المستوى الأمني، والحمد الله أن تعب كل فريق العمل لم يذهب هدرا لأن ردود فعل الجمهور جميلة جدا وارتفاع نسبة المشاهدة سواء على الشاشات أو اليوتيوب يوحي بالسعادة".

وأشاد صالح أيضا بدور الفنان أحمد صفوت، وأكد أنه "فنان مجتهد جدا ويوجد كيمياء بيني وبينه منذ مسلسل (الريان)".