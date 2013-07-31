الحلقة (21) من "الولادة من الخاصرة 3": "جابر" يتشاجر مع المعلم لتعذيبه شباب الثورة

كتب : سلوى الزغبي منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "الولادة من الخاصرة" الجزء الثالث، محاولة سوزان "نادين الراسي" إقناع رؤوف زوجها "عابد فهد" بالسماح لابنته للخروج إلى المدرسة، بعد أن ضربها ومنعها من الخروج لاشتراكها في المظاهرات، في ظل إصرار ابنته على الذهاب لمدرستها.

من ناحية أخرى، قام المعلم أبو نبال "باسم ياخور" من تحرير جابر "قصي خولي" من أيدي خاطفيه، وأحضر جابر إلى منزله، ووجد العديد من الشباب مقتولين ومعذبين، وعلم أن أبو نبال يحضر مَن شاركوا في المظاهرات ويقوم بتعذيبهم، لمطالبتهم بسقوط النظام، والوقوف أمام الدولة، وتشاجر جابر معه لأنه ممن يخرجون في المظاهرات، مؤكدًا له أن هؤلاء الشباب ليسوا خونة، وهدده أبو نبال بأنه إن لم يرحل من أمام سيناله ما يحدث للشباب.

ويذهب جابر مع أستاذه أبو زياد وهو يبكي ويلعن أبو نبال على ما رآه، حتى يكتب على أحد الجدران، (مهران + أبو نبال = موت)، مرددًا "مهران زائد أبو نبال بيساوي موت البلد".