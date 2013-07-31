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الحلقة (21) من "القاصرات": عودة "عطر" لسرقة "عبدالقوي"

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الحلقة (21) من "القاصرات": عودة "عطر" لسرقة "عبدالقوي" الحلقة (21) من "القاصرات": عودة "عطر" لسرقة "عبدالقوي"

كتب : منى السداوي منذ 21 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "القاصرات"، معرفة "العمدة" بعملية إطلاق النار من مجهول على "مبروك" فيتهم فيه "عبدالقوي".

ترجع "عطر" لتسرق المال من خزينة "عبدالقوي"، في الوقت الذي يثبت فيه "مبروك" ولاءه للعمدة بجلب ابنه "بدر" له، ويكتشف أنه مدمن يأتي بأموال الحقن من السرقة وقطع الطريق، فيقوم بتعذيبه بالحرق.

تذهب "شادية" لـ"حمدية" حتى تتأكد من خبر زواج "صالح" و"ورد"، ولكن "حمدية" لا تعطيها ردًا يريح قلبها، فيذهب "رشاد" لطلب يد "ورد" من "عبدالقوي" ويحذره من زواجها من أي شخص آخر.

تكشف "كاملة" أم أمينة علاقة "عطر" بـ"حسني" أثناء حديثهما، في الوقت الذي يتفق فيه "محروس" مع "مبروك" على الانتقام من "عبدالقوي".

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض، ونهال عنبر، ويقوم بدور القاصرات منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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