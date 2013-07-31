الحلقة (20) من "العراف": مواجهة بين عادل إمام ونجله في السجن

كتب : فاطمة النشابي منذ 9 دقائق

رصدت الحلقة "20" من مسلسل "العرّاف"، كيف هو حال عادل إمام داخل السجن، حيث يجتمع مع شخص في زنزانة واحدة، بينما تقوم رشا الصحفية بنشر تقرير مفصل عن حياة إمام وعمليات النصب التي قام بها.

يوافق أبناء عادل إمام على قرار "سيد" بتغيير أسماءهم ليصبحوا من عائلة عبدالحميد البكري، يقوم طلعات زكريا الذي يلعب دور رشاد البحراوي بتوزيع الشربات للاحتفال بسجن عادل إمام.

يلتقي عادل إمام، بابنه الضابط حسام البكري أثناء مروره في السجن، ويطلب أن يقوم عادل إمام بتكسير أحجار الجبل، بدلا من عمله بالمطبخ.

تحدث مواجهة بين عادل إمام وحسام، ويخبره أنه ليس والده بل مجرد نصاب يقضي عقوبته في السجن، ويطلب منه أن يلقبه بـ"الباشا".

في السجن يتعرف عادل إمام على الحرامي متولي الذي هرّبه في القطار سابقاً، كما يتواجد في السجن رجال الأعمال الذين نصب عليهم من قبل عادل إمام والذين يسعون للانتقام منه بسبب عملية النصب التي قام بها عليهم.