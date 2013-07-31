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الحلقة (21) من "لعبة الموت": "نايا" تعلم بخبر وفاة "عاصم"

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الحلقة (21) من "لعبة الموت": "نايا" تعلم بخبر وفاة "عاصم" الحلقة (21) من "لعبة الموت": "نايا" تعلم بخبر وفاة "عاصم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 9 دقائق

يوكل "كريم" "نهى" بمشروع جديد بعيداً عن القاهرة في محافظة الأقصر، في بداية أحداث الحلقة "21" من مسلسل "لعبة الموت"، ولكن ترفض نهى بشدة.

يخبر "كريم" "نايا" أن "عاصم" علم بحقيقة إنها لم تمت وإنها تعيش في القاهرة، ويقرر بتغيير مكان إقامة والدة نايا وخالتها من الإسكندرية إلى مكان آخر.

تواصل "نايا" خلال أحداث الحقلة، خوفها الشديد من مجئ "عاصم" لها من أجل الانتقام، بينما تصاب "منال" بحالة من الحزن والانهيار فور علمها بخبر موت عاصم بسبب الحادث الذي تعرض له في بيروت، بينما يخبر جبران فارس وفادي بحادث عاصم الذي توفي على إثره.

يخبر كريم، نايا، بخبر موت عاصم، ما يجعلها تدخل في حالة من البكاء على الوضع الذي وصلت إليه، وتطلب منه السماح، وتقرر العودة مجددا إلى القاهرة، وتبرر لكريم سبب حزنها الشديد على عاصم.

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DMC

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