الحلقة (21) من "حدود شقيقة": "أم النار" تطرح على "أم النور" إزالة الحواجز بين الضيعتين

كتب : سهيلة حامد منذ 7 دقائق

أرسل "حمدون" مرسال ضيعة "أم النار"، رسالة إلى مختار ضيعة "أم النور"، في أحداث الحلقة (21) من مسلسل "حدود شقيقة"، يطلب منه التدخل في شؤون ضيعتهم بإرسال رجال لإزالة الحواجز بين الضيعتين.

تظهر علامات من السعادة على وجه مختار "أم النور"، بعد قراءة الرسالة التي كان ينتظرها ووافق على اقتراح مختار الضيعة.

من ناحية أخرى تلقت "سميرة" رسالة غرامية على باب منزلها من شخص ينتظرها، غدًا، عند الشجرة، شعرت سميرة بسعادة بالغة بعد قراءة الرسالة.

عاد "حمدون" إلى الضيعة ووبّخ المختار بشدة لأنه أرسل معه رسالة غرامية بدلًا من الرسالة الرسمية.

مسلسل "حدود شقيقة" دراما سورية كوميدية، من بطولة باسم ياخور، وجابريل يميّن، ومن إخراج أسامة الحمد، ومن تأليف الكاتب حازم سليمان.