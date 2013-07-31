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الحلقة (21) من "سكر وسط": "عصام" يكتشف خيانة زوجته "سعاد".. و"إنصاف" تمهد لفضح "عزة"

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الحلقة (21) من "سكر وسط": "عصام" يكتشف خيانة زوجته "سعاد".. و"إنصاف" تمهد لفضح "عزة" الحلقة (21) من "سكر وسط": "عصام" يكتشف خيانة زوجته "سعاد".. و"إنصاف" تمهد لفضح "عزة"

كتب : محمود عباس منذ 7 دقائق

تبدأ الحلقة (21) من مسلسل "سكر وسط"، معرفة إنصاف عنوان شقيق عزة والتوصل لصالون الحلاقة الذي يعمل به، وتتعهد بإفشاء سر أخته عزة عنده انتقامًا منها على تسببها في رفدها من العمل بعيادة الطبيب.

وتدور أحداث الحلقة حول معرفة عصام بخيانة زوجته سعاد له، حيث تقوم مخدومته إنصاف بإبلاغه بما تفعله سعاد في غيابه مع جميل وأصدقائه، فيصاب الرجل بجنون شديد ويهرول إلى زوجته ليسألها عن الأمر فتنكر وتتهمه بعدم الرجولة وتقرر ترك البيت له، وتنتقل الحلقة إلى أبو نبيل وأسرته الذين يقضون يومهم الأول في شقتهم الجديدة بإحدى المناطق العشوائية بدمشق، ويشعرون بضيق شديد لصعوبة الظروف المعيشية هناك، وتعود الحلقة إلى عصام الذي يستمر في جنونه لدرجة مطاردة زوجته سعاد وضربها بشكل قاسي يؤدي لإصابتها بفقد للوعي ونقلها للمستشفى، فيما تحتجزه الشرطة للتحقيق معه في الأمر، وتحاول إنصاف الذهاب للدكتور جلال لعمل مشروع رخيص معه على حساب المرضى، ولكنه يقابل عرضها بالرفض وطردها من عيادته.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثني صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.

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