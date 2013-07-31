الحلقة (21) من "العراف": عادل إمام ينفي تعذيب ابنه له بالسجن

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

يلتقي عادل إمام، بعدد من الشيوخ، داخل السجن، خلال أحداث الحلقة "21" من مسلسل "العراف"، تصطدم والدة محمود بعد عودتها من السفر بوجود سيد وعبدالله في منزلها، وتوافق على بقائهما في المنزل سويا بعد تهديد محمود لها بترك المنزل.

يعرب حسام، لوالدته عن ضيقة من وجود عادل إمام في السجن الذي يعمل به، يحذر الضابط حسام، عادل إمام، من مقابلة من ينتمي إلى تنظيمات دينية في السجن مرة أخرى، ويصدر قرارًا بحبسه انفردياً، فيشعر عادل إمام بحزن شديد بسبب طريقة معاملة ابنه له.

يذهب أبناء "عادل إمام"، قمر ومحمود وسيد وعبدالله، لزيارته للاطمئنان عليه، كما يخبره عم عرفه، بأنه هو من بلغ عنه ويقوم بالشكوى لإمام بأن أولاده وزوجته تركوه بسبب الموضوع ولكن يعده عادل إمام بأن يعودوا.

بعدها تمر لجنة من حقوق الإنسان في السجن للتأكد من حسن طريقة التعامل مع السجناء، وينفي عادل إمام تعذيب الضابط حسام له في السجن الانفرادي.