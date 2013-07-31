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الحلقة (21) من "نظرية الجوافة": "رشدي" يطلب الزواج من "هالة"

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الحلقة (21) من "نظرية الجوافة": "رشدي" يطلب الزواج من "هالة" الحلقة (21) من "نظرية الجوافة": "رشدي" يطلب الزواج من "هالة"

كتب : محمد عاشور منذ 2 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "نظرية الجوافة"، طلب رجل الأعمال "رشدي بيه"، من الدكتورة هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين أن يتزوجها.

وقالت هالة لرشدي إنها تحتاج لفرصة حتى تستطيع أن تفكر في هذا الموضوع.

من ناحية أخرى ، ذهبت "شهد" التي لعبت دورها الفنانة نيللي كريم، إلى عيادة الدكتورة هالة، لأنها تشتكي من الاكتئاب، واعترفت لها أنها تعمل كفتاة ليل.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي وعلاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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