بالصور .. أهالى البندارية بالمنوفية يشيعون قتيل أحداث تلا ويتهمون الشرطة بالتخاذل

شيع المئات من اهالى قرية البندارية وقشطوخ وزاوية بمم وعدد من اهالى القرى المجاورة بالمنوفيه جنازة الشاب محمد صلاح طراد قتيل احداث البندارية فجر اليوم والذى استشهد عقب اصاتة بعدد من الطلقات النارية فى الصدر أثناء قيام مجموعة من البلطجية باقتحام القرية لتصفية حسابات بينهم وبين احد عائلات القرية .

حيث خرجت الجنازة من المسجد الكبير بقرية البندارية وسط حالة من الصمت والحزن الرهيب من الاهالى الذين قرروا ايقاف الهتافات ومنع مجموعة من الشباب بالهتاف تنفيذا للسنة .

فيما اكد محمود على ” صديق الشهيد ” ان محمد صلاح طالب فى الفرقة الثانية بكلية العلوم وانة متفوق فى دراستة اضافة الى ان خلقة العالى فوق كل شئ واحترام جميع اهالى القرية له.

واضاف “على” :ان حق الشهيد لن يضيع هدر وان من قتلوة غدرا ستنتقم منهم اهالى القرية لانة لا يمكن ان يضيع دمة .

وأشار على ان محمد صلاح كان متواجد فى منزل عمتة ثم بدا يتحرك الى منزل والدة قبل الاشتباكات بدقائق لايقاظ اهلة للسحور الا انه فؤجى بالضرب ولم يستطع الوصول الى داخل المنزل لتصيبة الرصاصات وتقتلة .

فيما قال والدة الحاج “صلاح طراد “ان محمد هو ابنة الوحيد على خمس من البنات وانة كان بار به وبامة واكتفى بقول حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من اللى قتلوة .