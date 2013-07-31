أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. أهالى البندارية بالمنوفية يشيعون قتيل أحداث تلا ويتهمون الشرطة بالتخاذل

Google+ Print
بالصور .. أهالى البندارية بالمنوفية يشيعون قتيل أحداث تلا ويتهمون الشرطة بالتخاذل بالصور .. أهالى البندارية بالمنوفية يشيعون قتيل أحداث تلا ويتهمون الشرطة بالتخاذل

اهالى البندارية بالمنوفية يشيعون قتيل احداث تلا

شيع المئات من اهالى قرية البندارية وقشطوخ وزاوية بمم وعدد من اهالى القرى المجاورة بالمنوفيه جنازة الشاب محمد صلاح طراد قتيل احداث البندارية فجر اليوم والذى استشهد عقب اصاتة بعدد من الطلقات النارية فى الصدر أثناء قيام مجموعة من البلطجية باقتحام القرية لتصفية حسابات بينهم وبين احد عائلات القرية .

حيث خرجت الجنازة من المسجد الكبير بقرية البندارية وسط حالة من الصمت والحزن الرهيب من الاهالى الذين قرروا ايقاف الهتافات ومنع مجموعة من الشباب بالهتاف تنفيذا للسنة .

فيما اكد محمود على ” صديق الشهيد ” ان محمد صلاح طالب فى الفرقة الثانية بكلية العلوم وانة متفوق فى دراستة اضافة الى ان خلقة العالى فوق كل شئ واحترام جميع اهالى القرية له.

واضاف “على” :ان حق الشهيد لن يضيع هدر وان من قتلوة غدرا ستنتقم منهم اهالى القرية لانة لا يمكن ان يضيع دمة .

وأشار على ان محمد صلاح كان متواجد فى منزل عمتة ثم بدا يتحرك الى منزل والدة قبل الاشتباكات بدقائق لايقاظ اهلة للسحور الا انه فؤجى بالضرب ولم يستطع الوصول الى داخل المنزل لتصيبة الرصاصات وتقتلة .

فيما قال والدة الحاج “صلاح طراد “ان محمد هو ابنة الوحيد على خمس من البنات وانة كان بار به وبامة واكتفى بقول حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من اللى قتلوة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا