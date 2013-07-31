الحلقة (18) من "نظرية الجوافة": "الدكتورة هالة" تكتشف وجود حالة اكتئاب عامة بسبب الأحداث

كتب : محمد عاشور منذ 30 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "نظرية الجوافة" اكتشاف "الدكتورة هالة الشلشموني"، التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين، أن "حمدي" مصاب بحالة اكتئاب، ويجب بقاؤه في المستشفى فترة حتى تتمكن من علاجه.

وقالت "هالة" لـ"الدكتور نجاتي"، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، إنه في حالة خروج "حمدي" من المستشفى ستسوء حالته، لأنه هناك حالة من الاكتئاب العام تصيب المجتمع بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، وأشارت له أنها ستتخذ حالة الاكتئاب العام كرسالة لتدرسها.

يُذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي وعلاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.