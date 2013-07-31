أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (20) من "لعبة الموت": "عاصم" يعلم مكان "نايا" ويتعرض لحادث

Google+ Print
الحلقة (20) من "لعبة الموت": "عاصم" يعلم مكان "نايا" ويتعرض لحادث الحلقة (20) من "لعبة الموت": "عاصم" يعلم مكان "نايا" ويتعرض لحادث

كتب : فاطمة النشابي منذ 29 دقيقة

يقرر عاصم منع فادي وجبران من مغادرة البلد، في بداية أحداث الحلقة "20" من مسلسل "لعبة لموت"، وأنه سيضع اسميهما على الحدود حتى يعرف حقيقة ما جرى مع زوجته نايا.

يتوجه عاصم إلى منزل فارس وليلى الذين يحتفلان بعيد زواجهما في الليلة نفسها برفقة نزيه وسامية، ويفضح عاصم أن ليلى تلاحقه وتراقبه كما يكشف أن نايا لم تمت، ويعمل على تخريب العلاقات بين الأصدقاء الأربعة بحجة أن نزيه وفارس كانا يرغبان في الزواج من نايا.

يتصل عاصم، بهشام ويخبره بأن فادي أخذ منه مبلغاً مالياً ولم يرده بحجة أنه ديّنه لهشام نفسه والأخير نصبه، الأمر يستفز هشام فيفضح أن نايا تعيش في مع والدتها وخالتها ويدله على المكان.

يفجر عاصم اليخت الخاص بجبران ولكن الأخير لم يذكر اسمه في التحقيق بسبب حبه لـ"منال"، يتعرض عاصم لحادث قوي جداً حيث وقع من فوق الجبل بسيارته مع شهرزاد.

جبران يساعد فادي لنزع الرصاصة من رجله، يتصل فادي بهشام ويعاتبه ولكن الأخير يخبره بأنه دل على مكان نايا في مصر لزوجها عاصم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي