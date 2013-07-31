الحلقة (20) من "لعبة الموت": "عاصم" يعلم مكان "نايا" ويتعرض لحادث

كتب : فاطمة النشابي منذ 29 دقيقة

يقرر عاصم منع فادي وجبران من مغادرة البلد، في بداية أحداث الحلقة "20" من مسلسل "لعبة لموت"، وأنه سيضع اسميهما على الحدود حتى يعرف حقيقة ما جرى مع زوجته نايا.

يتوجه عاصم إلى منزل فارس وليلى الذين يحتفلان بعيد زواجهما في الليلة نفسها برفقة نزيه وسامية، ويفضح عاصم أن ليلى تلاحقه وتراقبه كما يكشف أن نايا لم تمت، ويعمل على تخريب العلاقات بين الأصدقاء الأربعة بحجة أن نزيه وفارس كانا يرغبان في الزواج من نايا.

يتصل عاصم، بهشام ويخبره بأن فادي أخذ منه مبلغاً مالياً ولم يرده بحجة أنه ديّنه لهشام نفسه والأخير نصبه، الأمر يستفز هشام فيفضح أن نايا تعيش في مصر مع والدتها وخالتها ويدله على المكان.

يفجر عاصم اليخت الخاص بجبران ولكن الأخير لم يذكر اسمه في التحقيق بسبب حبه لـ"منال"، يتعرض عاصم لحادث قوي جداً حيث وقع من فوق الجبل بسيارته مع شهرزاد.

جبران يساعد فادي لنزع الرصاصة من رجله، يتصل فادي بهشام ويعاتبه ولكن الأخير يخبره بأنه دل على مكان نايا في مصر لزوجها عاصم.