الحلقة (21) من "ذات": وقوع زلزال 92 واكتشاف عبدالمجيد لعلاقة ابنته بجارهم هيثم

كتب : عمرو عز الدين منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "ذات"

وقوع زلزال 1992، وفزع المواطنين، حيث هرعت أم ذات التي تلعب دورها الفنانة انتصار، إلى الشارع مع جيرانها، بينما تخرج ذات وزميلاتها من العمل هلعا، وتعود بنات ذات من المدرسة بسلام، إلا أن دعاء كانت تقف مه هيثم ورآها أبوها عبدالمجيد الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة.

تصاب ذات بخوف من الزلزال ولا تستطيع النوم لشعورها بالدوار، قبل أن يفاتحها عبدالمجيد في رؤيته لابنته مع هيثم، ويوبخها بعد أن ادعت أنها لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع.

يصدر أمر من النيابة بالقبض على وجدي الشنقيطي جار ذات وعبدالمجيد، وتستنجد سميحة بذات، وفي وقت آخر تطلب ذات مقابلة هيثم وتتكلم معه حول علاقته بابنتها.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.