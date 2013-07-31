الحلقة (18) من "ياسمين عتيق": "الوالي إبراهيم" يمنع الأهالي من حمل السلاح.. و"الشومالي" يحرق محال "صفية"

كتب : محمد أبوضيف منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (18) من مسلسل "ياسمين عتيق"، قرار الوالي إبراهيم باشا، بسحب السلاح من الأهالي ومنعهم من حمله، وتشكيل "شرطة" تختص بحماية المواطنين.

وقام رشيد الشومالي، بتحريض البلطجية على حرق محلات "صفية" طليقته، والتي تقوم بدورها الفنانة سلاف فواخرجي، لإشعال الناس عن محاولة اختطاف جورية زوجة جواد الصباغ.

وشهدت الحلقة وفاة أم إسماعيل، والدة "جورية"، وخروج إسماعيل، وغير معروف مكانه حتى الآن، فيما اتفقت صفية مع التجار على مقاطعة "رشيد الشومالي" بعد حرق محالتها.

المسلسل السوري "ياسمين عتيق" تدور أحداثه عن مرحلة مهمة من تاريخ دمشق، تبدأ بحكم الوالي رؤوف الباشا، مرورًا بحكم علي باشا وسليم باشا، وصولًا لحملة إبراهيم باشا وما وصلت له البلاد من ازدهار.

ويرصد العمل التلون الطائفي والإنساني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة في مرحلة زمنية هامة من دمشق.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي، وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.