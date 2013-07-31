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الحلقة (21) من "جار القمر": اتفاق مروان وسعاد على الإقامة بفندق.. ومناف يفكر في خطبة حلا

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الحلقة (21) من "جار القمر": اتفاق مروان وسعاد على الإقامة بفندق.. ومناف يفكر في خطبة حلا الحلقة (21) من "جار القمر": اتفاق مروان وسعاد على الإقامة بفندق.. ومناف يفكر في خطبة حلا

كتب : شريف حسين منذ 22 دقيقة

في الحلقة الحادية والعشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تتفق سعاد مع زوجها مروان بعدما تزوجا سرا، أن يقضيا بضعة أيام بأحد الفنادق البعيدة عن المنزل، على أن تصطحب شقيقها شعيب معها وإيهام أهلها بأنهم سوف يسافرون في رحلة.

وتكتشف عنود أدوية الطب النفسي لدى فاطمة، وعندما تواجهها بالأمر تنكر، كما تسلم مستورة الأوراق التي حصلت عليها بشأن مرض فاطمة النفسي إلى أبوشهد، حتى يطردها من المنزل، وبالتالي تتمكن هي من الزواج من أبوشهد، حيث إن فاطمة تقيم بالمنزل منذ وفاة زوجته، وتريد الوزاج منه.

ويتفق مناف صديق مروان مع شقيقته حلا على الزواج منها.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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