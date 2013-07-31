الحلقة (20) من "الرجل العناب": "عصفور" و"بيرم" ينجحان في استعادة كأس إفريقيا المسروق

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (20) من مسلسل "الرجل العناب"، نجاح الرجل العنابي "عصفور" الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، والدكتور "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، في استعادة كأس إفريقيا المسروق.

وتزوجت الساحرة "تواليت"، من بيرم رغمًا عنه، بعدما جمدته عندما حاول الاقتراب من الكأس، ولكن "عصفور" توصل إلى الملك "كاكا"، الذي أرشده أن سحر "تواليت" يبطل مفعوله عندما يشرب دموعها.

وبالفعل نجح بيرم أن يبكي تواليت، وشرب "كاكا"، من دموعها وأبطل سحرها، ثم أخذ بيرم وعصفور الكأس وسافرا إلى مصر بدون النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان شيكو.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.