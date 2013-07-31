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الحلقة (20) من "البيت بيت أبونا": "تركي" يخطب "سبيتة" ووالدته غاضبة

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الحلقة (20) من "البيت بيت أبونا": "تركي" يخطب "سبيتة" ووالدته غاضبة الحلقة (20) من "البيت بيت أبونا": "تركي" يخطب "سبيتة" ووالدته غاضبة

كتب : سهيلة حامد منذ 18 دقيقة

أعطت أمينة مهرها إلى جابر كنوع من المساهمة منها في جمع مبلغ من المال لشراء المنزل لكن جابر اكتشف أن المبلغ تمت سرقته.

بدأ الجميع يفتش عن المبلغ في أحداث الحلقة (20) من مسلسل "البيت بيت أبونا" لكن أمينة قالت للجميع إنها هي التي أخذته ووضعته في البنك لكن ذلك الحديث لم يصدقه جابر، لكنه اكتشف أن ناصر هو من سرق المبلغ.

تقدم "تركي" لخطبة "سبيتة" لكن والدته هددته بقطع علاقتها به إذا أتم الزواج.

تسبب عبدالوهاب في غضب من جميع أفراد العائلة عندما أحضر صديقة له للإقامة في المنزل أما عمر فعرض المساعدة بمبلغ من المال على حليمة ونعيمة.

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