الحلقة (20) من "القاصرات": "عطر" تطلب زواج "صالح" من ابنتها "ورد"

كتب : منى السداوي منذ 16 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "القاصرات"، هروب "حورية" التي تلعب دورها الفنانة عزة مجاهد، من "عباس" الذي يلعب دورة الفنان محمد عبدالجواد، بعدما وجدها بالصدفة تخرج من مكان عملها.

تدور أحداث الحلقة حول بحث "عطر" و"حسني" عن حل لزواجهما، وأخذا يفكران بالاستعانة بالشيخ "رشوان"، ويقررا كشف ألاعيب "رشاد" وأمه "شادية" لدى "عبدالقوي".

حدوث مشادة بين "حسن" وأبوه الشيخ "رشوان" حول صوت أمه، التي تتحدث به من خلف باب المنزل، في الوقت التي تقوم فيه "حمدية" بتعنيف ابنها "صالح" لرجوعه في وقت متأخر من عمله يومياً.

تذهب "شادية" مع ابنها لخطبة "ورد" من "عطر"، ولكنها تخبرهم بأن "صالح" طلب يديها وتمت الموافقة عليه من قبلها ومن قبل "عبدالقوي".

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة الفنان صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر ويقوم بدور القاصرات الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.