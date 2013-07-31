أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

وفاة الممثلة الأمريكية إلين برينان عن 80 عامًا

Google+ Print
وفاة الممثلة الأمريكية إلين برينان عن 80 عامًا وفاة الممثلة الأمريكية إلين برينان عن 80 عامًا

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 31-07-2013 14:13

توفت الممثلة الأمريكية إلين برينان، في منزها بولاية لوس أنجلوس، عن 80 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعتبر فيلم "Private Benjamin" من أشهر أفلامها، حيث حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دوها في الفيلم، وقدمت فيه دور "Doreen Lewis" ضابط في الجيش الأمريكي بالاشتراك مع الممثلة جولدي هاون.

وفازت الممثلة الراحلة إلين برينان بجائزة إيمي بعد تمثيلها نفس الدور الذي قدمته في فيلم "Private Benjamin"، ولكن في مسلسل تليفزيوني، استمر من عام 1981 إلى 1983.

واشتركت إلين برينان في فيلم "Naked Run" عام 2011، وكان آخر عمل لها قبل وفاتها.

وتوفيت إلين برينان تاركة أبنائها سام وباتريك ولديها حفيدان منهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط

مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي

مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية

مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية

مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية