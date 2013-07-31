وفاة الممثلة الأمريكية إلين برينان عن 80 عامًا

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 31-07-2013 14:13

توفت الممثلة الأمريكية إلين برينان، في منزها بولاية لوس أنجلوس، عن 80 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعتبر فيلم "Private Benjamin" من أشهر أفلامها، حيث حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دوها في الفيلم، وقدمت فيه دور "Doreen Lewis" ضابط في الجيش الأمريكي بالاشتراك مع الممثلة جولدي هاون.

وفازت الممثلة الراحلة إلين برينان بجائزة إيمي بعد تمثيلها نفس الدور الذي قدمته في فيلم "Private Benjamin"، ولكن في مسلسل تليفزيوني، استمر من عام 1981 إلى 1983.

واشتركت إلين برينان في فيلم "Naked Run" عام 2011، وكان آخر عمل لها قبل وفاتها.

وتوفيت إلين برينان تاركة أبنائها سام وباتريك ولديها حفيدان منهما.