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افتتاح مخيم جديد للسوريين فى تركيا بعد عيد الفطر

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افتتاح مخيم جديد للسوريين فى تركيا بعد عيد الفطر افتتاح مخيم جديد للسوريين فى تركيا بعد عيد الفطر

شارفت العمليات الفنية على نهايتها فى المخيم الجديد الذى أقيم فى قضاء "فيرانشهير" فى ولاية "شانلى أورفا"، جنوب تركيا، لاستيعاب مزيد من اللاجئين السوريين، حيث توضع اللمسات النهائية عليه استعدادا لافتتاحه بعد عيد الفطر.

نقلا عن مصادر فى إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، أن المخيم المقام على مساحة 600 ألف متر مربع يتكون من 7 أحياء، ويضم مساحة لعمليات الهلال الأحمر التركى، ومشفى، ومدرسة، ومسجدا، ومركزا رياضيا، ومرافق صحية وتعليمية، إضافة إلى مركز للشرطة، وفرقة للإطفاء، ومنطقة حجر صحى، ومتنزه.

كما سيخصص نحو 77 خيمة مساحة كل منها 98 مترا مربعا للنشاطات الاجتماعية، وتقيم الأمم المتحدة فى المخيم مركزا للم شمل العائلات التى تفرقت نتيجة الأزمة السورية وسيعين مختار لإدارة شؤون سكان المخيم.

ومع افتتاح هذا المخيم الذى يضم حوالى 4 آلاف خيمة، يرتفع عدد المخيمات المخصصة للاجئين السوريين فى ولاية "شانلى أورفا" إلى أربعة، ومن المتوقع أن يستوعب حوالى 20 ألف شخص.

يذكر أن ما يزيد عن 200 ألف لاجئ سورى يتوزعون على 14 مخيما و6 مجمعات للمساكن الجاهزة منتشرة فى 10 مدن تركية، إضافة إلى نحو 300 ألف سورى يعيشون بإمكاناتهم الخاصة خارج المخيمات.

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