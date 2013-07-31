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البرلمان الليبى ينهى مناقشات سحب تراخيص قنوات ليبية محلية

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البرلمان الليبى ينهى مناقشات سحب تراخيص قنوات ليبية محلية البرلمان الليبى ينهى مناقشات سحب تراخيص قنوات ليبية محلية

قالت مصادر ليبية مطلعة بالمؤتمر الوطنى "البرلمان"، إن المؤتمر أنهى مناقشة ملف سحب تراخيص عدد من القنوات الفضائية الليبية المحلية، والتى من بينها قنوات "العاصمة وليبيا الأحرار وقناة ليبيا أولا وقناة الخضراء".

وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية الليبية، اليوم الأربعاء، أن مناقشة المؤتمر الوطنى لملف الإعلام الليبى جاءت بناء على طلب عدد من أعضاء المؤتمر، الذين طالبوا بقوة بضرورة سحب تراخيص مجموعة من القنوات الليبية، متهمين إياها بالتحريض على العنف والفتنة فى ليبيا والدعوة إلى الانقلاب على ثورة 17 فبراير الليبية.

وتوقعت الوسائل أن قرارا كهذا لو صدر فى هذا الشأن، قد يسىء إلى حرية التعبير والإعلام فى ليبيا عقب الثورة.

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مصر 365