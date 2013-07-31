البرلمان الليبي يدرس سحب تراخيص عدد من القنوات الفضائية المحلية

صرحت مصادر ليبية بالمؤتمر الوطني الليبي العام “البرلمان” أنه تمت مناقشة ملف سحب تراخيص عدد من القنوات الفضائية الليبية المحلية من بينها، قناة العاصمة وليبيا الأحرار وقناة ليبيا أولا التي تبث من داخل ليبيا وقناة الخضراء التي تبث من خارج ليبيا.

وذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية الليبية اليوم الأربعاء، أن مناقشة المؤتمر الوطني لملف الإعلام الليبي جاءت بناء على طلب من عدد من أعضاء المؤتمر، الذين طالبوا بقوة بضرورة سحب تراخيص مجموعة من القنوات الليبية، متهمين إياها بالتحريض على العنف والفتنة في ليبيا والدعوة إلى الانقلاب على ثورة 17 فبراير الليبية.

وتوقعت الوسائل أن قرارا كهذا لو صدر في هذا الشأن، قد يسيء إلى حرية التعبير والإعلام في ليبيا عقب الثورة.

أ ش أ