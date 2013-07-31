صديقة مارادونا كانت تتقاضى 25 ألف يورو شهريا لتبقى معه

(إفي) - كشفت صحيفة (فانيتاتيس) الإسبانية اليوم الأربعاء أن روسيو أوليفا الرفيقة العاطفية السابقة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، كانت تتقاضى 25 ألف يورو شهريا من أجل البقاء معه.

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات كشفتها واحدة من أقارب أوليفا والتي وصفت الشابة في أحد البرامج التلفزيونية بأنها "عاهرة لتلقيها 25 ألف يورو شهريا من مارادونا مقابل البقاء معه".

وأوضحت السيدة أن زوجة مارادونا السابقة كلاوديا فيافانيي، هي من كانت تدفع هذا المبلغ لأوليفا لكي تبقى مع مارادونا بهدف الحيلولة دون عودة الأسطورة إلى صديقته السابقة فيرونيكا أوخيدا التي أنجب منها طفلا يدعى دييجو فرناندو.

وأشارت السيدة إلى أن كلاوديا، وهي أم ابنتي مارادونا دالما وجانينا، قامت بهذا التصرف من أجل الميراث خشية أن يعود مارادونا إلى أوخيدا وبالتالي ستنازع أفراد الأسرة على الميراث، علما بأنها على علاقة سيئة بأوخيدا.

وكان تقارير صحفية قد كشفت أمس أن مارادونا (52 عاما) انفصل عن أوليفا (23 عاما)، بعد نشر صورة لها في وضع حميم مع الملاكم خورخي باريوس وهي تحتضنه في حوض سباحة.