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صحيفة سويسرية تبرز كيف تجنب صلاح مصافحة لاعبي مكابي

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صحيفة سويسرية تبرز كيف تجنب صلاح مصافحة لاعبي مكابي صحيفة سويسرية تبرز كيف تجنب صلاح مصافحة لاعبي مكابي

أبرزت صحيفة "بليك" السويسرية كيف تجنب الجناح المصري محمد صلاح لاعب بازل مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب الإسرائيلي قبل مباراتهما يوم الثلاثاء.

ولجأ محمد صلاح إلى حيلة ما لتجنب مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب قبل المباراة إذ ذهب لتبديل حذائه في الوقت الذي تصافح فيه لاعبي الفريقين.

وكانت المباراة انتهت بفوز غير مطمئن لبازل بهدف نظيف في المباراة التي شهدت مشاركة المصريين محمد صلاح ومحمد النني.

ومن المنتظر أن يحسم أمر سفر اللاعبين إلى إسرائيل للعب مباراة العودة بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق مورات ياكين يوم الأربعاء.

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