مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض أخير لضم فابريجاس مقابل 40 مليون يورو

(إفي) - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء أن نادي مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض ثالث وأخير لضم سيسك فابريجاس، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن المان يونايتد سيعرض 40 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات سيسك، علما بأنه تقدم بعرضين في السابق، أحدهما مقابل 30 مليون يورو والثاني بـ35 مليون ولكن البرسا رفضهما.

وفي حالة إتمام الصفقة فإن سيسك سيكون أغلى لاعب تعاقد معه مانشستر يونايتد، نظرا لأن أعلى مقابل دفعه النادي الإنجليزي كان 35 مليون يورو عام 2008 لضم المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف.

وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت قبل أيام أن سيسك يرغب في الانضمام إلى "الشياطين الحمر" كما أخبر زملاءه في بريطانيا بأنه يود الرحيل عن البرسا.

وأفادت ديلي ميل بأن سيسك يعي بأنه سيكون له مكان في التشيكلة الأساسية للشياطين الحمر، كما أنه تربطه علاقة صداقة مع الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم الفريق الإنجليزي.