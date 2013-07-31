الشباب التقدمى:احذروا شيوخ الفتنة وسماسرة الانتخابات

متابعات: الاربعاء , 31 يوليو 2013 14:30

أكد اتحاد الشباب التقدمى بالمنوفية فى بيان صادر له اليوم الأربعاء أنه سيتم التجهيز للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى عدد من مراكز المحافظة وأنه سيتم التنسيق مع القوى السياسية لاظهار الاحتفال بالعيد بصورة جيدة .

وأضاف البيان الموجه إلى جماهير المنوفية وثوارها المناضلين وشبابها الأوفياء أن الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك بإعتباره العيد اﻷول بعد ثورة الشعب المصري العظيم سيبدأ من الآن في التجهيز لصلاة العيد المبارك والاستعداد لذلك في كافة أرجاء المحافظة في إطار احتفال شعبي وجماهيري بعيدًا عن شيوخ الفتنة وسماسرة الانتخابات .

> واستكمل البيان “ليكن العيد الأول بعد 30 يونيو عيدًا شعبيًا مبهجًا خاليًا من التعصب والإرهاب البدني والفكري ومثالًا لوحدة الشعب المصري ضد كل من يحاول استغلال الدين أو الاتجار به".