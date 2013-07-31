الإعلام يدعم إذاعة الوادى الجديد وقناة طيبة

أنس الوجود رضوان الاربعاء , 31 يوليو 2013 14:49

ناقشت الدكتورة درية شرف الدين - وزيرة الإعلام - مع اللواء محمود خليفة - محافظ الوادي الجديد - خطة تكثيف التغطيات الإعلامية الخاصة بالمحافظة، والتركيز على تنشيط السياحة بها، ودعم إذاعة الوادي الجديد وقناة طيبة، والاستفادة منهما إعلاميًا لدعم أنشطة المحافظة.

وأكدت شرف الدين على توفير الدعم الكامل من تقنيات حديثة لإذاعة الوادي الجديد بهدف تقوية إرسالها لتغطية كافة أنحاء المحافظة والعمل على تلبية حاجات المستمع بالمحافظة، وتوفير الدعم اللازم لقناة"طيبة" للقيام بعملها على أكمل وجه.