زيادة حصة قنا من أسطوانات الغاز من 30 إلى 40 ألف يوميًا

كتب : رجب آدم الأربعاء 31-07-2013 13:27

أكد صلاح عبدالمجيد، محافظ قنا، أن الحصة المقرر للمحافظة من أسطوانات الغاز، زادت من 30 ألف أسطوانة يوميًا إلى 40 ألف، منها 10 آلاف من مصنعي أسيوط وسوهاج للتعبئة.

وعن مشكلة الوقود، أشار المحافظ إلى أنه تم التواصل مع وزيري البترول والتموين لزيادة الحصة المقررة من الوقود وبالأخص البنزين.

كما أكد عبدالمجيد، أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التموين بقنا لزيادة حصص الدقيق المدعم لتوفير كميات إضافية لتشغيل مخبزي فرشوط ونقادة بكامل طاقتهما لتلبية احتياجات أبناء فرشوط ونقادة من الخبز.