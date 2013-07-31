القائم بأعمال محافظ القليوبية يعطي إشارة البدء لمشروع الصرف الصحي بقرية أسنيت

كتب : حسن صالح الأربعاء 31-07-2013 13:36

أعطى المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية والقائم بأعمال محافظ الإقليم، إشارة البدء لتشغيل مشروع الصرف الصحي لقرية أسنيت مركز كفرشكر وذلك لخدمة 30 ألف مواطن وكذلك تشغيل مشروع الصرف الصحي لقرى طحلة وكفر طحلة ودجوى مركز بنها لخدمة حوالي 70 ألف مواطن.

وتم التشغيل والتسليم في حضور السيد السكرتير العام وأحمد عصمت، السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المختصة والمواطنين.

وأكد طنطاوي أن تشغيل المشروعات الجديدة جاء تلبية لرغبة أهالي قرى مركز بنها وقرى مركز كفرشكر وينهي معاناة 100 ألف نسمة من مشكلة المياه الجوفية والصرف الصحي نهائيا بمناطق التشغيل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحي في كل قرى المحافظة التي تجاوزت نسب التنفيذ بها عن 90% للاستفادة منها وللقضاء على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بهذه القرى.

وأعلن طنطاوي أن الاتفاق يتضمن تخصيص جزء من الموازنة العامة للمحافظة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتعثرة؛ بسبب قلة التمويل حتى تدخل الخدمة منتصف العام المقبل.

وأضاف طنطاوي أنه تقرر طرح مشروعات الخطة الاستثمارية على المواطنين بمدن وقرى المحافظة على الموقع الإلكتروني للمحافظة وموقع "فيس بوك" لاستطلاع آرائهم في المشروعات قبل التنفيذ باعتبارهم شركاء في الخطة، وذلك لتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية.

وأشار طنطاوي إلى أنه سيتم طرح المشروعات الجديدة على الموقع بهدف استطلاع آراء المواطنين حول مشروعات الخطة قبل تنفيذها، بجانب تعظيم دور منظمات المجتمع المدني باعتبارهم شريكا أساسيا في التنمية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع رؤساء المصالح والمدن والهيئات على طرح مشروعات الخطة مبكرا لضمان جدية التنفيذ؛ لأننا أحوج ما نكون إلى كل مشروع خدمي يُقام على الأرض.

وقال طنطاوي إنه تم اعتماد 132 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لهذا العام، وتم توزيعها وفق الأولويات المطروحة، وأهمها إعادة تأهيل وإصلاح شبكة الطرق المتهالكة بالمحافظة، والتي تعرضت للإهمال خلال العامين الماضيين، فضلا عن الشوارع المفتوحة بسبب شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تم اعتماد 40 مليون جنيه لرصف الطرق.