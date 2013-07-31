المصرية للاتصالات تقدم خدمة تتيح الدفع حسب الاستخدام

قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أطلقت خدمة جديدة تتيح لعملاء التليفون المنزلى الاختيار بين مجموعة من الباقات للدفع، وفقاً للاستخدام، وذلك من خلال نظام "كلامى" وهو عبارة عن 3 باقات.

وأضاف النواوى فى بيان للشركة الأربعاء، أن هذه الخدمة تعطى العميل الفرصة لاختيار النظام المناسب له وفقاً لاستخدامه واحتياجاته.

من جهته أوضح المهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذى للشركة، أن العميل يمكنه الاشتراك فى هذه الخدمة من خلال الاتصال بخدمة العملاء أو التوجه إلى أقرب سنترال تابع له العميل.