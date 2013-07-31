رئيس "صوت القاهرة" ينهي الأزمة بين مخرج "ربيع الغضب" ورقابة "ماسبيرو"

كتب : انتصار حسنى منذ 48 دقيقة

أنهى اللواء سعد عباس، رئيس شركة صوت القاهرة الجهة المنتجة لمسلسل (ربيع الغضب) الذي يُعرض حاليا على قنوات التليفزيون المصري، الأزمة التي نشبت مؤخرا بين مخرج المسلسل ورقابة ماسبيرو؛ بسبب حذف الأخيرة لعدد من الجمل والمشاهد في المسلسل دون الرجوع إلى المخرج والحصول على موافقته، خاصة أن المشاهد تأتي في نفس السياق الدرامي للأحداث مما ترتب عليه غضب شديد من فاضل الذي هدد بعدم استكمال مونتاج باقي حلقات العمل وتسليمها إلى ماسبيرو في مواعيدها مما أثار أزمة شديد بين الجانبين، ومن هنا تدخل سعد عباس لإنهاء الموقف مع فاضل مع إعطائه كل التعهدات أن أي حذوفات في باقي الحلقات سيتم الرجوع إليه من رقابة ماسبيرو.

مسلسل "ربيع الغضب" بطولة فردوس عبدالحميد وعزت العلايلي وعمرو محمود يس، ومن إنتاج صوت القاهرة ويُعرض على قناة نايل دراما.