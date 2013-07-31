الحلقة (18) من "روزنامة": أم الطفلة تظهر وتنجح في استعادتها بعد عودة والدها

كتب : عمرو عز الدين منذ 37 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من المسلسل السوري روزنامة استمرار رعاية لميس للطفلة التي تركها أبوها معها منذ يومين، مع ملاطفة الأصدقاء للطفلة ولعبهم معها طوال الوقت.

مع الوقت تأتي رسالة إلى طارق على "فيس بوك" من واحدة تزعم أنها والدة الطفلة، فيخبر مايا وتيم، ويطلبان منه مقابلة الأم بسرعة، فيتصل بها لمعرفة قصتها ويطلب منها مقابلة بالكلية، وحين تأتي تجلس مع ثلاثتهم وتصر على استعادة ابنتها من لميس.

تلتقي الأم مع لميس والطفلة، حيث تتمسك لميس بالطفلة وتصاب الأم بهيستريا، وتصر لميس ألا تسلم الطفلة إلا إلى والدها الذي تركها أمانة معها، فتحكي الأم قصتها الحزينة مع والد الطفلة الذي لم يكن زوجها، ولكنها حملت منه سفاحا، وهو ما اضطره للتخلص من الطفلة، فترفض لميس إعطائها الطفلة مرة أخرى خوفا من أن يأخذها والدها ويعطيها لشباب آخرين.

يأتي والد الطفلة، فيأخذه الأصدقاء إلى مكتب الأستاذ عرفان حيث يعترف بخطئه ويعرض عليه الأستاذ عرفان أن يوفر له سكنا زوجيا له ولوالدة الطفلة بعد تزويجهما، وتنجح الأم في استعادة طفلتها مرة أخرى بعد أن أصرت لميس أن ترى عقد الزواج بعينيها، فيما تظل حزينة على فراق الطفلة.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.