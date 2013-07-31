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الحلقة (19) من "روزنامة": انتظار الأصدقاء لمباراة برشلونة وريال مدريد وانقسامهم حول "التشجيع"

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الحلقة (19) من "روزنامة": انتظار الأصدقاء لمباراة برشلونة وريال مدريد وانقسامهم حول "التشجيع" الحلقة (19) من "روزنامة": انتظار الأصدقاء لمباراة برشلونة وريال مدريد وانقسامهم حول "التشجيع"

كتب : عمرو عز الدين منذ 8 دقائق

شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل السوري "روزنامة" انتظار الأصدقاء طارق ومايا وكرم لمباراة "الكلاسيكو" بين فريقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وينتابهم الحماس نحو تشجيع برشلونة بارتداء "تي شيرتات" الفريق بألوانها الحمراء والزرقاء، وعلى الناحية الخرى يشجع تيم ولميس وسمير فريق ريال مدريد ويرتدون "تي شيرتات" الفريق البيضاء، ويظل الأصدقاء يتوعدون لبعضهم البعض، كل فريق يتوعد الفريق الآخر بهزيمة ساحقة.

في نفس الوقت يشجع معن فريق برشلونة ويشجع وائل فريق ريال مدريد، ويتوعدان لبعضهما وسط استياء صديقتهما صبا التي يحبها كل منهم.

من ناحية أخرى يشتري سمير وتيم ولميس علما كبيرا لريال مدريد، محاولة منهم لتخطي تفوق الفريق الآخر الذي لديه أغنية "برشا" لصابر الرباعي والتي تتشابه مه اختصار اسم الفريق الإسباني برشلونة.

يقع الأصدقاء في مشكلة ويذهبون لمكتب الأستاذ عرفان حيث يفاجأون أنه يشجع ريال مدريد بدوره، ويذهبون لمشاهدة المباراة في كافتيريا الجامعة مع ترديدهم هتافات مشجعة لكل فريق، ثم تنشأ مشاجرة بين جماهير الفريقين.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.

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