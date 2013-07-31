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الحلقة (20) من "ذات": ذات تنجب ولدا وسط فرحة عبدالمجيد العامرة

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الحلقة (20) من "ذات": ذات تنجب ولدا وسط فرحة عبدالمجيد العامرة الحلقة (20) من "ذات": ذات تنجب ولدا وسط فرحة عبدالمجيد العامرة

كتب : عمرو عز الدين منذ 7 دقائق

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "ذات" إنجاب ذات للولد في أبريل 1991، ما يسبب فرحة كبيرة لعبدالمجيد الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة، ويذهب به للعمل ربما يرضى المدير أن يعيده لعمله من أجل الطفل الوليد، لكن المدير يرفض مجددا.

يمرض الطفل ويصاب عبدالمجيد وذات بالهلع، فيطلبان طبيبا لزيارته، الذي طمأنهما على حالة الطفل، وتحذرها صديقتها من إطعام ابنها لبن الأطفال في وقت مبكر كهذا، فتفحص علبة اللبن لتتأكد من تاريخ الصلاحية، لتكتشف أن التاريخ المكتوب مزيف وأن الصلاحية انتهت من فترة طويلة، وتحاول ذات أن تحرر محضرا بذلك لكن بصعوبة بالغة.

وتستمر قصة الحب بين دعاء وهيثم جارها، إلا أن أمها ذات تكتشف الأمر وتراها، فتذهب لتشكو إلى سمحية جارتها، التي تنصحها بعدم التدخل في حياتها الشخصية لتغير الظروف بين الأجيال، إلا أن ذات تتكلم مع ابنتها في الأمر بهدوء وتطلب منها ألا تقابله إطلاقا، مع الاحتفاظ باستمرار علاقة الحب بينها وبين جارها عن طريق الخطابات.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.

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