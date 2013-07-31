الحلقة (20) من مسلسل "روزنامة": الأصدقاء يدبرون حفلا مفاجئا لعيد ميلاد سمير

كتب : عمرو عز الدين منذ 2 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة العشرين من المسلسل السوري "روزنامة" مرور يوم عادي بحياة الأصدقاء، وتستمر الحرب الخفية بين معن ووائل على قلب صبا، حيث يسرق معن كراسة دروس وائل في محاولة منه للإضرار به في المذاكرة.

يدبر الأصدقاء مفاجأة لسمير حيث يفكرون في تنظيم حفل عيد ميلاد له دون أن يبلغوه، وتجعلهم هذه الفكرة لا يردون على اتصالاته، حتى يشك أن صديقه عابد أخبرهم بما حدث بينهما، لكن عابد ينكر أنه أبلغهم بشيء.

يظل سمير يفكر لماذا لا يرد عليه الأصدقاء، ويصاب بحزن عميق، حتى يفاجأ بالحفل في كافيتريا الجامعة، ويغني له الأصدقاء، بحضور صديقه عابد وصاحب الكافيتريا وعاملة النظافة بالجامعة.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.