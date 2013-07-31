أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (20) من "جار القمر": فاطمة تحصل على أوراق تثبت مرض فاطمة النفسي.. وتعتزم إرسالها لأبوشهد

Google+ Print
الحلقة (20) من "جار القمر": فاطمة تحصل على أوراق تثبت مرض فاطمة النفسي.. وتعتزم إرسالها لأبوشهد الحلقة (20) من "جار القمر": فاطمة تحصل على أوراق تثبت مرض فاطمة النفسي.. وتعتزم إرسالها لأبوشهد

كتب : شريف حسين منذ 0 دقيقة

في الحلقة العشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تذهب امرأتان إلى منزل أبوشعيب من أجل أن يخطبا منى ابنته لابنتهما، إلا أن رفض منى يجعلها غير مقبلة على مساحيق التجميل، وعندما تجلس مع الخاطبات يشيرن إلى أنها ليست جميلة، فتغضب وتتركهما.

ويستمر تعلق شهد بمروان وحبها له وحديثها إليه، إلا أن مروان تزوج من سعاد سرا، ولم تخبر الأخيرة أحدا بأمر زواجها سوى أخيها شعيب، حيث أكدت عليه ألا يعلن الخبر وطلبت منه ألا يعلم أحدا.

وخلال أحداث الحلقة تحصل مستورة على أوراق تفيد بأن فاطمة التي تنافسها على الوزاج من أبوشهد، مريضة نفسية، وتساعدها في ذلك صديقتها بالعمل التي توفر لها الأوراق التي تثبت أن فاطمة مريضة نفسية، وتقرر مستورة إرسال تلك الأوراق إلى أبوشهد، حتى يطرد فاطمة من منزله، حيث تجلس عنده منذ أيام بعد وقاة زوجته، لأنها تريد الزواج منه.

وتلوم عنود نفسها على قسوتها واستغلالها بعدنا انفصلت عن حبيبها نوح، مؤكدة لنفسها أنه لا يستحقها لأنه طيب، بينما هي كانت تقسو عليه.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي