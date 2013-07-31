الحلقة (20) من "جار القمر": فاطمة تحصل على أوراق تثبت مرض فاطمة النفسي.. وتعتزم إرسالها لأبوشهد

كتب : شريف حسين منذ 0 دقيقة

في الحلقة العشرين من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تذهب امرأتان إلى منزل أبوشعيب من أجل أن يخطبا منى ابنته لابنتهما، إلا أن رفض منى يجعلها غير مقبلة على مساحيق التجميل، وعندما تجلس مع الخاطبات يشيرن إلى أنها ليست جميلة، فتغضب وتتركهما.

ويستمر تعلق شهد بمروان وحبها له وحديثها إليه، إلا أن مروان تزوج من سعاد سرا، ولم تخبر الأخيرة أحدا بأمر زواجها سوى أخيها شعيب، حيث أكدت عليه ألا يعلن الخبر وطلبت منه ألا يعلم أحدا.

وخلال أحداث الحلقة تحصل مستورة على أوراق تفيد بأن فاطمة التي تنافسها على الوزاج من أبوشهد، مريضة نفسية، وتساعدها في ذلك صديقتها بالعمل التي توفر لها الأوراق التي تثبت أن فاطمة مريضة نفسية، وتقرر مستورة إرسال تلك الأوراق إلى أبوشهد، حتى يطرد فاطمة من منزله، حيث تجلس عنده منذ أيام بعد وقاة زوجته، لأنها تريد الزواج منه.

وتلوم عنود نفسها على قسوتها واستغلالها بعدنا انفصلت عن حبيبها نوح، مؤكدة لنفسها أنه لا يستحقها لأنه طيب، بينما هي كانت تقسو عليه.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.