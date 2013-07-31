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عبد الواحد: قد لا أشارك مع الزمالك أمام ليوبار بسبب التأشيرة

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عبد الواحد: قد لا أشارك مع الزمالك أمام ليوبار بسبب التأشيرة عبد الواحد: قد لا أشارك مع الزمالك أمام ليوبار بسبب التأشيرة

تأخر وصول تأشيرة السفر إلى الكونجو، قد يمنع عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك من السفر مع فريقه لمواجهة ليوبار في دوري أبطال إفريقيا.

وقال السيد لـFilGoal.com "كل ما يتردد عن عدم سفري مع الزمالك بسبب الإصابة أو تأخر حصولي على مستحقاتي المالية عار تماما من الصحة."

وأضاف قائد الزمالك "كنت أظن أن التأشيرات سيتم إصدارها جماعية، ولذلك أعطيت جواز سفري لإداري الفريق متأخرا، إلا أنني فوجئت بإنها تأتي لكل لاعب بمفرده."

وأوضح السيد إلى أن مجلس إدارة الزمالك يخاطب السفير المصري في الكونجو لسرعة إصدار التأشيرة حتى يلحق بالبعثة.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الزمالك في تمام الثانية من صباح يوم الخميس، على أن يلحق بها عبد الواحد إذا أمكن في نفس التوقيت من يوم الجمعة.

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