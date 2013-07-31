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الأهلي يقوم بمحاولة أخيرة لتفادي اللعب في الجونة

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الأهلي يقوم بمحاولة أخيرة لتفادي اللعب في الجونة الأهلي يقوم بمحاولة أخيرة لتفادي اللعب في الجونة

يقوم الأهلي بمحاولة أخيرة من أجل تفادي اللعب مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب الجونة في مباراتهما بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت استضافة المباراة على أي ملعب غير الجونة وهو ما يجبر الأهلي على اللعب عصرا أثناء الصيام مما يزيد من صعوبة المباراة على لاعبي المارد الأحمر.

وتعقد حاليا إدارة الأهلي اجتماعا طارئا لمناقشة إمكانية مخاطبة وزارة الدفاع والجهات الأمنية من أجل نقل المباراة.

ويسعى الأهلي للعب المباراة على ملعب الدفاع الجوي أو برج العرب أو في نجع حمادي لتفادي اللعب عصرا على ملعب الجونة.

وكان لاعبي الأهلي قد أبدوا استيائهم من إمكانية لعب المباراة في الجونة بسبب المعاناة التي واجهوها في اللعب هناك تحت درجة حرارة مرتفعة بالإضافة كونها أثناء الصيام.

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فيديو اليوم السابع