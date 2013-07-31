هيفا وهبي تروّج لمصر

في ظل الحملة التي تقدمها "سيدتي" بعنوان "عيدنا في مصر" والتي تهدف إلى تشجيع الناس لزيارة مصر وقضاء عطلة العيد باعتبارها البلد العربي الذي يلتقي عنده كل العرب قالت هيفا وهبي: لقد تم اختياري لأمثل حملة "نورت مصر" برعاية وزارة السياحة المصرية التي تهدف إلى تنشيط السياحة في مصر، وأتشرف أن أكون في هذا المكانة، نعم أنا فنانة لبنانية وأعتز "بلبنانيتي" لكن مصر وشعب مصر دعمني وأحبني كثيراً وهذا أقل ما نقدمه له فإن مصر نقطة انطلاق العديد من النجوم وحبي لها لا يقدر، ومن المؤكد أدعو كل العالم العربي لقضاء الإجازات والعطلات في مصر حيث الحضارة والرقي وإمكانية التمتع بالعديد من الأماكن والمناطق التي لا تمحى من الذاكرة، وأتمنى كل السلام والخير لكل البلاد العربية.