نادي المنيا يصرف المستحقات المالية المتأخرة لجميع اللاعبين‎

أسدل مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي الستار علي مكافآت الفريق الصاعد للممتاز مؤخرا بصرف جميع مستحقاته والتي إقتربت من الـ 350 ألف جنيه وتشمل المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة الفوز في مباراة أسوان و كانت وحدها بمبلغ 3000 جنيه بالإضافة لصرف باقي مكافآت مباريات الدوري ودورة الترقي وتم منحهم مكافأة خاصة بعد تحقيق الانتصارات بواقع 150 جنيه مكافأة إضافية في حالة جمع 7 نقاط متتالية وهو ماتحقق كما شملت أيضا المستحقات المالية المتأخرة مكافأة قدرها 500 جنيه لكل فرد بالفريق لتعادل الفريق مع فريق بترول أسيوط 2/2 في آخر مباريات دورة الترقي .

وكذلك تم صرف مكافأة صعود الفريق للدوري الممتاز وكانت تقدر بمبلغ 250 جنيه لكل فرد بالفريق عن كل مباراة شارك فيها كل لاعب منذ بداية المسابقة بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 جنية مكافأة الصعود لدورة الترقي لكل فرد بالفريق عن كل مباراة شارك فيها كل لاعب منذ بداية المسابقة.

كما تم صرف النسبة الأخيرة المستحقة للاعبين الـ 25% التي تخص نسبة مشاركات اللاعبين في المباريات مع صرف مرتب ثلاثة أشهر متأخرة للجهاز الفني والادارى والمالي والطبي للفريق الأول وكذلك مكافأتين لمباراتين وصرف جميع المستحقات الخاصة بالمدير الفني السابق للفريق

> كابتن شديد قناوي والذي وجه له المجلس والجهاز المعاون له وكافة لاعبي الفريق خالص الشكر والتحية علي تحقيقهم إنجاز الصعود .

> وصرح محمد حمدي ماضي رئيس النادي أن الجهاز واللاعبون حصلوا علي كافة المستحقات التي نصت عليها اللائحة الخاصة بالفريق وتمني لو إمتلك النادي موارد مالية أكثر لمنحها لهم تقديرا لما بذلوه من جهد كما تم صرف جميع مستحقات قطاع الناشئين ليدخل النادي المرحلة القادمة والهامة بدون مديونيات ، كما وعد جماهير المنيا بتكوين فريق قوي هذا الموسم يليق بتاريخ نادي المنيا خاصة وأنه سيتم توقيع العقود اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة مع الكابتن القدير علاء نبيل لتولي مهمة الفريق في الموسم القادم ويسعي مجلس الإدارة لتوفير كافة النفقات اللازمة للفريق في الدوري الممتاز .