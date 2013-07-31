الإستماع لأقوال وزير الداخلية السابق في أحداث الإتحادية الأولى

تستمع نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح ، الي اقوال اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق ، حول واقعة احداث اشتباكات الاتحادية الاولي التي دارت بين مؤيدي و معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي مما اسفر عن مقتل 10 اشخاص بينهم الشهيد الصحفي الحسيني ابو ضيف و اصابة العشرات .

و من المقرر ان تستمع النيابة للواء احمد جمال الدين بصفته وزير الداخلية اثناء حدوث تلك الاشتباكات التي نشبت في 5 ديسمبر الماضي ، و ذلك للوقوف علي المتسببين في تلك الاشتباكات ، و كذلك للرد علي البلاغات التي تقدم بها عدد من المتهمين ضد “جمال الدين” لامتناعه بالتقاعس و التقصير و الامتناع عن الفصل بين طرفي الاشتباكات.

يذكر ان اشتباكات دامية دارت بين مؤيدي و معارضي مرسي في 5 ديسمبر الماضي و تم استخدام الاسلحة النارية مما اسفر عن مصرع 10 اشخاص و اصابة العشرات ، فيما القي القبض علي 140 متهم في تلك الاحداث قررت النيابة اخلاء سبيل 136 منهم بعدما تبين للنيابة انهم مجني عليهم تعرضوا للضرب و الاعتداء من قبل امصار مرسي ، فيما احيل 4 اخرين الي محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم اسلحة نارية.